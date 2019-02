Jenny asegura que ayudar es algo muy fuerte. "Es parecido a ganar una medalla, ambas son un mimo al ego. Lo deportivo es la recompensa al esfuerzo. Y este es una caricia desde otro lado. Nos hace menos egoístas, menos individuales y nos permite ponernos en el lugar del otro, aunque sea por un rato", resalta quien ya lleva varios años potenciando su costado social. "Mi viejo, antes de entrar a la Huella Weber, me decía que yo tenía que devolver pero le contestaba que no me sentía en deuda. Creía que lo que me había ganado había sido por mi sacrificio, pero desde que llegué a este programa me empecé a sentir mucho más plena. Hoy sé que me ha tocado una vida bendecida, he sido afortunada por gozar de oportunidades que otros no tienen. Por eso ahora comparto y devuelvo. Como puedo. Con mensajes y hechos", cierra, emocionada. Como nos emocionados cuando la escuchamos transmitir sus valores.