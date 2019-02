La tensa discusión de Gallardo con Civelli y Crespo fomentaron la confusión, ya que ninguno mostró una prueba concreta en sus fundamentos. "Me parece que fue adrede, pero no voy a entrar en ninguna polémica porque el partido estaba empatado y no le favorecía a ninguno. Había un jugador de ellos que quería ir al baño y si bien Crespo lo tomó con humor al decir que yo era un buen jugador de truco, estas cosas quedaron en el pasado y atentan contra el espectáculo", dijo el DT del conjunto de Núñez.