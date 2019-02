"Ya había hecho un video para la Sudamericana 2014 y otro para la Libertadores 2015. La primera nació porque me acordaba que en 2004, cuando perdimos contra Boca en la Libertadores, un canal había sacado una película y en 2014 no sacó nada. Así que la hice yo. La de la Supercopa quedó pendiente, pero esta no la podía no hacer", explicó Díaz sobre el origen de la idea.