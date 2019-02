20 de junio de 2018. Sebastián Beccacece reparte las pecheras, tal como lo conversó con Jorge Sampaoli, en el entrenamiento de la Selección en el Bronnitsy Training Centre, donde Argentina hace base durante el Mundial de Rusia. La distribución denuncia el ingreso en el equipo titular de un tapado. Desde lejos ve llegar corriendo al Zurdo, a los gritos y realizando gestos ampulosos: "¡No, no, a él no, a él no!". Cuando quedan frente a frente, comienza una discusión fuerte, delante de los futbolistas, que asisten atónitos a la escena, un día antes del segundo partido del combinado nacional en la competencia, frente a Croacia. Chepa, como lo apodan desde chico, siempre se jactó de "pelear" a Sampaoli; sinónimo de discutirle las decisiones, de abrirle la puerta al debate. Pero en esta ocasión llegaron lejos.