Marcelo Gallardo repasó las imágenes desde una laptop en pleno vestuario del Monumental y no le hicieron falta más evidencias. El técnico de River terminó de confirmar que la caída ante Patronato se debió a errores no forzados producto de ingenuidades y desatenciones, y decidió cambiar. Pensaba poner nuevamente un equipo alternativo hoy ante Godoy Cruz, pero su espíritu competitivo -ese que lo lleva a no querer perder ni los partidos de golf que comparte los viernes con Rodolfo D'Onofrio, Enzo Francescoli y Matías Patanian- lo impulsó a modificar el plan inicial.

En Mendoza pondrá el mejor equipo que tiene a disposición, esencialmente porque le quiere poner punto final a la racha de tres caídas consecutivas en la Superliga, una seguidilla que lo perturba.