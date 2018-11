El Tren se jugaba llegar por primera vez a la estación más importante. Y Cacho trajinaba la cancha con la intensidad que pedía la ocasión. Metía fuerte, iba arriba con pulsión guerrera. Hasta que se topó con un adversario de rigor gemelo: Oscar Ruggeri. Y del choque el referente salió herido, con un corte profundo en la cabeza y el consecuente mareo, que casi lo voltean. El casi, otra vez, no es caprichoso. Porque estamos hablando de Gerónimo Saccardi y su temple. "¡Era mejor que lo golpearan y terminara todo vendado! ¡Jugaba mejor! Lo transformaba en el muchachito de la película. Se tiraba de cabeza. Queríamos que le dieran una patada de arranque, porque se enojaba", señala el Cai el botón que liberaba a la bestia. "Cuando le abrieron la cabeza tuvimos que suturarlo en el vestuario; 5 o 6 puntos le dimos. Había perdido tanta sangre… Pero tenía una entrega… Era un profesional al 100%", escribe el doctor Rottemberg un diagnóstico con tinta de admiración. La familia, claro, no veía la circunstancia con ojos de épica, sino más bien con preocupación. "Me acuerdo que cuando le rompieron la cabeza lo estaba mirando por tele en la casa de mi abuela y me puse a llorar. Me puse tan mal que no me dejaron seguir viéndolo. Recién lo volví a ver de grande", dimensiona Cachito, el hijo mayor, el susto con ojos de niño. Graciela, la esposa, también padeció la zozobra, aunque la costumbre le allanó el camino a la calma: "Salió con la cabeza como una momia. Yo me preocupaba, como también me ponía mal lo de su rodilla. Pero él iba siempre para adelante, tenía esa fortaleza". Y ese derroche incontenible de voluntad iba a ser homenajeado… por toda la cancha. Porque el gladiador, herido pero firme, como indica cualquier película que se precie honrosamente pochoclera, recibió la ovación de la hinchada de Boca, a pesar de haberse negado a sus encantos por no desoír a su corazón. "Más allá de que era técnico y con un juego aéreo importante, Cacho era un tipo tocado con la varita, tenía una personalidad impresionante. Para que lo ovacionaran otras hinchadas…", venera el Beto Márcico el carisma de la figura que nos ocupa. "El fútbol me dio grandes satisfacciones. Una de ellas fue el aplauso de la hinchada de Boca cuando perdimos el partido por el Metro 81 y me retiré con la cabeza partida", se inflamaba el ego del ídolo con simbolismos que no tienen relación con la nutrición del palmarés.