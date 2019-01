El idioma y las costumbres podrían marcar claras diferencias respecto de sus compañeros en el vestuario. Sin embargo, el "Albiceleste" no lo considera así: "Conozco bastante la cultura árabe porque en mi familia mantenemos varias costumbres. Estuve muchas veces en estos países y por eso quizás no se me hace tan duro el cambio. Además hay varios compañeros extranjeros: chilenos y algunos europeos. Acá se habla español, inglés, árabe. Se ha naturalizado un poco todo y eso hace que uno se sienta cómodo".