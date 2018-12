Es un producto que les encanta a todos, pero muchos no entienden por qué no se ve más en Europa. El jugador argentino es muy reconocido, porque en todas las ligas dejan una buena imagen y son figuras. En el último tiempo me preguntaron más por las desaveniencias de la Conmebol que por las nuestras. El 30 de noviembre participé de una reunión con los titulares de las Ligas. Y los presidentes de la Bundesliga y de la Premier me preguntaron qué pasaba con la Conmebol, que a ellos con la UEFA no les podía pasar lo de los cambios de día de competencia. Nosotros, por nuestra parte, sabemos que nos falta trabajar más el tema de los horarios. Cuando un posible oferente ve que no sos previsible, compra otra liga. Tenemos que presentar campos de juego acordes. Y brindar más y mejor información por fuera de lo que sucede en los 90 minutos, con estadísticas de los jugadores y de la competencia, algo que no existía y ahora la Superliga está brindando.