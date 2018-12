"Todos sabemos que en los últimos años los hinchas de Boca nos quisieron correr con que en 2015 les ganamos la serie de Copa en el escritorio. Y bueno, se me ocurrió esto en un momento en que estaba muy nervioso. Me dije 'ya está, tanto que nos hablan del escritorio, si ganamos esta copa me voy a tatuar uno'", contó el simpatizante millonario de 21 años que se describe a sí mismo como "bastante impulsivo".