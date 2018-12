El Barcelona de Guardiola es, probablemente, el espejo en el que Gallardo desea reflejarse, más allá de que el Muñeco, sin perder la esencia, adapta el juego de su equipo a las herramientas con las que cuenta y a lo que puede proponer su adversario. Entre ambos existen puntos de unión indelebles, desde la fecha de nacimiento (18 de enero) hasta algunos movimientos. "Yo era un pasador, es la verdad. No era que no me gustara gambetear, pero debía evitar la fricción y el contacto, por mi físico, y además mi intención era darle la mayor velocidad posible a la pelota. Desde una posición mucho más retrasada, puede ser que hubiera un parecido con Guardiola. Él era una especie de peaje en Barcelona", declaró el ex 10 en su libro.