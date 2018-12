Con la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Mayor, la Sub 20, que se había consagrado en el torneo de L'Alcúdia con el Gringo en el banco de suplentes, quedó huérfana. La categoría, a diferencia de las Sub 17 (con Pablo Aimar) y Sub 15 (con Diego Placente) que desarrollaron el ciclo completo de dos años de trabajo, tuvo un proceso a los saltos, dado que antes había sido conducida por Sebastián Beccacece, quien abandonó el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli tras el Mundial.