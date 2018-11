• "No hay elementos para que Godoy se profugue, no tiene por qué hacerlo. Lo que yo tengo hoy es una persona que tenia 7 millones de pesos y 300 entradas cuando no podía tener ni una, lo que da a entender que la barra maneja las entradas y que el origen de esa plata era de la reventa. En función de los antecedentes y si se acredita que hay riesgo de fuga, el fiscal me dirá si hay que detenerlo".