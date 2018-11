Como ocurrió ayer en el estadio Monumental, Carlos Tevez fue quien encabezó los reclamos y el principal vocero. "Carlitos" insistió en que el partido no debiera disputarse porque un compañero fue agredido y no podrá jugar. Daniel Angelici, que antes mantuvo un diálogo con Claudio Tapia, sostuvo que las consecuencias podrían ser "terribles" para el club y se habla de sanciones de entre 5 y 10 años si el equipo no se presenta a jugar.