1. LA BUENA ACTUACIÓN DEL DOBLE 9

Este punto no va en detrimento del rendimiento o las condiciones de Pavón, pieza clave en el ciclo de Guillermo. Pero la realidad es que Wanchope Ábila y Darío Benedetto le generaron más de un dolor de cabeza a River. Tanto es así que el ex Huracán fue quien abrió la cuenta en la Bombonera y dejó expuesto a Franco Armani, quien no pudo contener su segundo remate. En tanto, el Pipa desnudó una vez más la faceta que tanto le cuesta al Millonario: la pelota parada en contra. Las estadísticas son contundentes: Boca, que en tres cotejos (amistoso en Mar del Plata, Supercopa Argentina y Superliga) en lo que va del año no había podido convertirle, le hizo dos tantos en 12 minutos. El mellizo tendrá muy en cuenta este dato de cara al desquite.