"…la juega para Wanchope, ahí está, ahí está parapam pam pam pam pam, la atajó Armani, ahí está parapam pam pam pam atajó gol gol, gol, gol, gol, Wanchupen, Wanchupen, Wanchupen, Wanchupen, Wanchupen, Wanchupen goooooool, gooooooool, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca la puta que lo parió, Wanchupen gol de Boca, gol de Boca, gooooool, gooooool, goooool, cantemos (….) el gol de Boca lo hizo Wanchupen Ábila, el gol de boca lo hizo Ábila. Qué gol hizo; Qué gol hizo Ábila por Dios, cuánta felicidad, cuánta alegría. Wanchupen, wanchupen Ábila escuchen: vamos, vamos Boca, dale Boca carajo, gol de Boca, lo hizo Wanchupen Ábila. Boca, jajaja, ay que risa, ay qué risa vieja querida, está ganando boca. Zapatazo de Wanchupen para fusilarlo a Armani, Boca… Boca 1, el gol lo hizo ¡no! no, no, no, no, no. El gol lo hizo, el gol lo hizo Wanchupen. Boca 1- River 1 porque acaba de empatar Pratto".