Les’t go, Ready…💪 Esto es posible gracias a @autodromosunix @lubristarrd @frenotecrd @lapeluqueriado @foodracing_rd @felito_auto_import @inspirateracingswoman @autocraft_services @lagomera.rd @shan2designs 🇻🇪🏁🇩🇴 #autodromosunix #rd #automovilismo #piloto #speedwayrd #republicadominicana #igerrd #awesome #pasionmotrizrd #venezuelaracing #rdracingmotors #girlracing #teamracing #granprixtoyota

A post shared by Valentina Tomasello (@tina_tomasello) on Sep 2, 2018 at 8:59am PDT