México

Condenan a 70 años de prisión a José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex

El feminicidio de la universitaria de 23 años, ocurrió en la vivienda del sentenciado. Su cuerpo fue localizado en una cisterna en octubre de 2025

Itzel Díaz González manifestación feminicidio Tepetlixpa Edomex
Manifestación por el feminicidio de Itzel Díaz González afuera del penal de Chalco (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)
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José Ignacio Escorcia Serrano fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Itzel Díaz González, la joven universitaria de 23 años cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México.

La sentencia fue dictada este jueves por un juez adscrito al penal estatal de Chalco, luego de una audiencia que se prolongó por más de tres horas y que estuvo marcada por varias suspensiones. Con la resolución, el acusado recibió la pena máxima de prisión prevista para este delito, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

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El domicilio donde fue encontrada la víctima pertenecía a Escorcia Serrano, quien fue señalado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en octubre de 2025. Itzel desapareció el 7 de octubre de ese año, después de salir a cenar con un amigo en la región de los volcanes, y dos días después su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna.

Feministas celebran la sentencia por el feminicidio de Itzel

Sentencia feminicidio Edomex Itzel Díaz Tepetlixpa
Sentencia feminicidio Edomex Itzel Díaz Tepetlixpa (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)

Tras darse a conocer la condena, el colectivo Feminismo Zona Oriente Volcanes expresó su satisfacción por la resolución judicial y agradeció a las personas que acompañaron a la familia de Itzel durante el proceso.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación destacó la importancia de la sentencia y recordó que ninguna resolución judicial puede devolverle la vida a la joven.

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“Se logró, se obtuvo un poco de justicia. Se condenó a José Ignacio Escorcia Serrano a una sentencia de 70 años de prisión”, señaló el colectivo.

La organización también agradeció a quienes mantuvieron presente el caso, difundieron información y exigieron justicia para la víctima. En su mensaje, subrayó que la condena representa una respuesta judicial ante el feminicidio de la joven.

“ITZEL NO MURIÓ, JOSÉ LA ASESINÓ”, concluyó el pronunciamiento, con el que el grupo reiteró su exigencia de justicia y memoria para la universitaria.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Itzel Díaz?

Itzel Díaz González manifestación feminicidio Tepetlixpa Edomex (Feminismo Zona Oriente Volcanes/FB)
Itzel Díaz González manifestación feminicidio Tepetlixpa Edomex

Itzel Díaz González tenía 23 años y era originaria de Ozumba, Estado de México. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el 7 de octubre de 2025 pidió permiso a su madre para salir a cenar con el ahora sentenciado. Sin embargo, después de esa salida no regresó a su casa.

La joven estaba próxima a recibir su título en ingeniería y tenía planes de incorporarse al ámbito laboral para contribuir a mejorar las condiciones de vida de su familia. También era cantante y mantenía una relación cercana con la Iglesia y con su fe.

La desaparición generó preocupación entre sus familiares, quienes comenzaron a buscar información sobre su paradero. Dos días después, el 9 de octubre, el cuerpo de Itzel fue encontrado en una cisterna ubicada dentro de una vivienda en Tepetlixpa.

El hallazgo confirmó el desenlace fatal de la búsqueda. Según los reportes del caso, la víctima presentaba huellas de violencia y su cuerpo había sido quemado antes de ser depositado en la cisterna.

La vivienda estaba relacionada con José Ignacio Escorcia Serrano, quien, de acuerdo con la información difundida, inicialmente negó conocer a la joven. Posteriormente, el proceso judicial avanzó hasta llegar a la sentencia condenatoria dictada este jueves.

Feminicidio en el Estado de México: pena y sanciones

Feminicidio Natalia N Otzolotepec Edomex detenido menor
Familiares cerraron la carretera Toluca-Naucalpan, el pasado 28 de junio de 2025, para dar con el paradero de Natalia (El Toluco/Facebook)

El feminicidio constituye uno de los delitos de mayor gravedad contemplados en la legislación penal mexicana.

El colectivo señaló que tan solo en el 2025 se registraron 721 casos por feminicidio, 56 de ellos cometidos dentro del Estado de México. Además de la prisión, piden una reparación de daño, una disculpa pública, así como una sanción o multa por el delito.

En el Estado de México, el Código Penal establece sanciones específicas para quienes privan de la vida a una mujer por razones de género.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el marco legal aplicable al caso, las penas pueden alcanzar hasta 70 años de prisión o prisión vitalicia, según las circunstancias y los supuestos previstos en la legislación.

Además de la pena privativa de la libertad, las resoluciones judiciales pueden contemplar medidas relacionadas con la reparación del daño a las víctimas indirectas, entre ellas sus familiares, conforme a lo determinado por las autoridades competentes.

En el caso de Itzel Díaz, la condena de 70 años contra José Ignacio Escorcia Serrano representa el resultado del proceso penal por su feminicidio y responde a la exigencia de justicia que mantuvieron sus familiares y colectivos acompañantes.

Para sus seres queridos, la resolución judicial representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque no elimina la pérdida ni el impacto que el crimen dejó en su familia.

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