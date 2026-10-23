La princesa Leonor sorprende con un traje rosa empolvado en una jornada histórica para ella en los Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galardonados con los Premios fin de grado 2025 de la Universidad de Oviedo. (Raúl Terrel / Europa Press)

Guardar

Oviedo vive este viernes 23 de octubre una de sus jornadas más importantes del año con la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2026. Horas antes de la ceremonia de entrega, prevista para las 18:30 horas en el Teatro Campoamor, la familia real ha protagonizado la tradicional mañana de audiencias en el Hotel de la Reconquista. Una cita especialmente significativa para la princesa Leonor, que, a punto de cumplir 21 años, da un nuevo paso en su agenda institucional al recibir por primera vez en solitario a los galardonados.

La heredera ha reaparecido junto a la infanta Sofía en una intensa jornada que llega después del tradicional concierto celebrado el jueves en el Auditorio Príncipe Felipe. Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, presidieron el recital que sirve de antesala a los galardones y que vuelve a reunir a la familia en Asturias para una de las citas destacadas de su calendario oficial.

PUBLICIDAD

La princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galardonados con los Premios fin de grado 2025 de la Universidad de Oviedo. (Raúl Terrel / Europa Press)

Leonor asume un nuevo protagonismo

La mañana de audiencias ha comenzado con la recepción a los galardonados con los premios Fin de Grado de la Universidad de Oviedo. A continuación, está previsto el encuentro con los distinguidos con las Medallas de Asturias y los nombramientos de Hijos predilectos e Hijos adoptivos de 2026.

La jornada marca un hito en la evolución institucional de Leonor, que va adquiriendo progresivamente un mayor protagonismo en los compromisos de la Corona. La princesa pronunció su primer discurso en la ceremonia de entrega de estos premios el 18 de octubre de 2019, cuando tenía solo 13 años. Ahora, con su primera audiencia en solitario con los galardonados, continúa avanzando en esa preparación para su futuro papel como reina.

PUBLICIDAD

Para la ocasión, la hija mayor de los Reyes ha elegido un estilismo de inspiración working girl. Leonor ha apostado por un traje de dos piezas en rosa empolvado, con una blazer estructurada de doble botonadura y un pantalón de pernera ancha, combinado con una camisa a tono. Un conjunto elegante y sobrio que vuelve a situar la sastrería entre sus opciones para los actos oficiales.

La princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galardonados con los Premios fin de grado 2025 de la Universidad de Oviedo. (Raúl Terrel / Europa Press)

El año pasado, la princesa se decantó por un traje azul marino. En esta ocasión, el rosa aporta un matiz más suave a su imagen en una mañana marcada por su nuevo papel en las audiencias.

PUBLICIDAD

Leo Messi, Patti Smith y Studio Ghibli, entre los premiados

La ceremonia de esta tarde reconocerá a ocho premiados de ámbitos tan diversos como la cultura, la ciencia y el deporte. Uno de los nombres que más expectación ha despertado en Oviedo es el de Leo Messi, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El futbolista argentino llegó el jueves a la ciudad junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, y fue recibido entre aplausos y gaitas a las puertas del Hotel de la Reconquista.

El delantero argentino Leo Messi, galardonado con el Princesa de los Deportes, es recibido este jueves en hotel de La Reconquista de Oviedo. Junto a él, su esposa, Antonella Roccuzzo. EFE/ Eloy Alonso

También serán reconocidos Patti Smith, en Artes; Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; y Julian Barnes, en Letras. Timothy Garton Ash recibirá el galardón de Ciencias Sociales, mientras que David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer han sido distinguidos en Investigación Científica y Técnica.

PUBLICIDAD

Completan la lista la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, premiada en Cooperación Internacional, y la astronauta Christina Koch, en Concordia.