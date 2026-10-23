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Receta de arroz con pollo en salsa de cacahuete, un plato típico de Guinea Ecuatorial

Este plato se prepara elaborando un sofrito de cebolla, ajo y tomate, y terminando la carne dentro de una salsa ligada con crema de cacahuete

Receta de pollo con salsa de cacahuete con arroz (Magnific)
Receta de pollo con salsa de cacahuete con arroz (Magnific)
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El pollo es una de las proteínas animales más consumidas en el mundo, un producto económico que supera a alternativas como el cerdo o la ternera en cuestiones como la menor presencia de grasas saturadas. Además, es económica y versátil, lo que la convierte en un aliado fundamental para el día a día de muchos cocineros amateur.

Tanto es así que el pollo forma parte de recetas típicas de muchísimos países del mundo, también de algunas culturas africanas que cocinan delicias como este arroz con pollo y salsa de cacahuete.

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Esta preparación forma parte de la cocina casera de zonas como Guinea Ecuatorial, donde forma parte del recetario familiar de muchos. Es el caso, sin ir más lejos, de Lamine Yamal, que reconocía que el pollo con arroz y salsa de cacahuete de su madre era uno de sus platos preferidos. Una receta que combina la suavidad del arroz y el pollo con una salsa cremosa, ligeramente especiada y llena de matices tostados gracias al cacahuete.

Receta de pollo con salsa de cacahuete y arroz

Este plato se prepara dorando el pollo, elaborando un sofrito de cebolla, ajo y tomate, y terminando la carne dentro de una salsa ligada con crema de cacahuete. El arroz se cuece aparte para que quede suelto.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

  • 600 g de pollo troceado, preferiblemente contramuslos deshuesados
  • 300 g de arroz de grano largo
  • 150 g de cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 200 g de tomate triturado
  • 100 g de crema de cacahuete sin azúcar
  • 500 ml de caldo de pollo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de comino molido
  • ½ cucharadita de jengibre molido
  • 1 pizca de cayena o chile molido, opcional
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra, al gusto
  • Perejil o cilantro fresco, para terminar

Cómo hacer arroz con pollo y salsa de cacahuete, paso a paso

  1. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo. Corta el pollo en trozos del mismo tamaño.
  2. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia. Salpimienta el pollo y dóralo a fuego medio-alto durante 5 minutos.
  3. Retira el pollo y resérvalo en un plato. No es necesario que quede completamente cocinado en este punto.
  4. En la misma cazuela, añade la cebolla y sofríela durante 5 minutos, hasta que quede tierna.
  5. Incorpora el ajo, el pimentón, el comino y el jengibre. Cocina todo durante 30 segundos para que las especias liberen su aroma.
  6. Añade el tomate triturado y cocina el sofrito durante 5 minutos.
  7. Vierte el caldo de pollo y agrega la crema de cacahuete. Remueve hasta obtener una salsa homogénea.
  8. Integra la crema de cacahuete con el caldo antes de volver a introducir el pollo. Así evitarás que la salsa forme grumos.
  9. Devuelve el pollo a la cazuela. Tapa y cocina a fuego suave durante 15 minutos, hasta que esté tierno y completamente hecho.
  10. Mientras tanto, lava el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga casi transparente. Cuécelo en agua con sal según las indicaciones del paquete.
  11. No remuevas el arroz durante la cocción, porque puede liberar demasiado almidón y quedar apelmazado.
  12. Añade el zumo de limón a la salsa y rectifica de sal. Si queda demasiado espesa, incorpora un poco más de caldo caliente.
  13. Sirve el arroz en la base de los platos. Coloca encima el pollo con su salsa y termina con perejil o cilantro fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 680 kcal.
  • Proteínas: aproximadamente 39 g.
  • Hidratos de carbono: aproximadamente 70 g.
  • Grasas: aproximadamente 26 g.
  • Fibra: aproximadamente 5 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pollo con salsa y el arroz en recipientes herméticos dentro de la nevera.

  • El pollo con salsa se conserva hasta 3 días.
  • El arroz cocido se recomienda consumir en un máximo de 3 días.
  • Para recalentar, añade 1 o 2 cucharadas de agua o caldo y calienta hasta que el interior esté bien caliente.
  • No congeles el arroz y la salsa juntos si quieres conservar mejor la textura. Es preferible congelar solo el pollo con salsa durante un máximo de 2 meses.

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