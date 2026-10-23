Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Los haberes de octubre incluyen una actualización del 1,66 % y un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
ANSES mantiene en octubre de 2026 el calendario de pagos según la terminación del DNI.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este viernes 23 de octubre con el calendario de pagos del mes. La jornada incluye el cobro de jubilaciones que superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Embarazo y la prestación por desempleo para titulares con determinadas terminaciones de DNI.

Los haberes previsionales de este mes incorporan una actualización del 1,66% fijada por la Resolución 284/2026 de ANSES, mientras que las asignaciones familiares se actualizaron mediante la Resolución 283/2026.

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Además, a través del Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 sujeto a los requisitos establecidos.

Quiénes cobran hoy, 23 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Ilustración de un hombre mayor con bastón y sombrero caminando ante un edificio con el cartel de ANSES y rejas metálicas.
Los jubilados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1 cobran el 23 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo y tienen DNI terminado en 0 y 1 cobran este viernes 23 de octubre.

Desempleo Plan 1

También cobran hoy los titulares de la prestación por desempleo Plan 1 con DNI terminado en 2 y 3.

Asignación Universal por Embarazo

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 9 reciben hoy su pago.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto su período de cobro para los trámites ingresados en la segunda quincena. El plazo se extiende desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin distinción de terminación de DNI. El período de pago comenzó el 8 de octubre y se mantiene vigente hasta el 10 de noviembre.

Fila de personas mayores ante una oficina de ANSES donde un hombre saluda a una empleada en la ventanilla.
La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los haberes y asignaciones para octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

Una mujer mayor sonriente recibe billetes de manos de una empleada ante un mostrador, con el logo de ANSES en la pared de fondo.
El calendario de ANSES incluye pagos para jubilaciones, asignaciones y prestaciones por desempleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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