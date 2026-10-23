Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, propuestas de los partidos y actos de los candidatos (Montaje Infobae)

Quedan cinco semanas y media para las elecciones generales del 29 de noviembre. Las formaciones tienen hasta el próximo lunes, 26 de octubre, para registrar sus listas al Congreso de los Diputados y al Senado, y en esta segunda Cámara la mayoría se disputará previsiblemente entre dos grandes bloques, conformados por un lado por una lista conjunta del PSOE y Frente Amplio y otra, por determinar, resultante de un pacto entre PP y Vox que les podría permitir conservar una mayoría de derechas. A 37 días de las elecciones generales, todas las encuestas, excepto la del CIS, auguran que el PP y Vox llegarán con holgura a los escaños necesarios para formar gobierno, con la formación de Santiago Abascal experimentando el mayor crecimiento de entre todos los grupos respecto de las elecciones de 2023.

Este jueves, Pedro Sánchez eligió La Revuelta para su primera entrevista de precampaña. Reconoce que se equivocó al confiar en José Luis Ábalos, se ha mostrado poco optimista con el proyecto de Podemos con Gabriel Rufián para lograr la unidad de las izquierdas al ser ERC un partido independentista, ha reconoció que la situación en Ceuta “se podría haber gestionado mejor” y ha defendido la gestión de su Gobierno en vivienda, alegando que el que no haya habido más avances en esta cuestión durante su legislatura se debe a un “sabotaje” de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular.

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, será entrevistado a las 08:30 de esta mañana de viernes por Aimar Bretos en Hoy por Hoy de Cadena Ser. Continúan pactándose los debates electorales, con un cara a cara de Feijóo y Sánchez confirmado para el 16 de noviembre en Mediaset, el debate a cuatro con el resto de candidatos en el aire por la disputa entre PSOE y PP sobre si debe emitirse en RTVE o en Atresmedia, y otro entre los portavoces de los grupos parlamentarios previsto para el 23 de noviembre en Televisión Española.