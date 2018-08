"En una concentración, en River, hubo un problema acuático. Se empezaron a tirar agua y yo no ingresaba en el evento porque estaba tirado en la cama", prologó la anécdota el propio Coudet. "Hasta que me mojaron", advirtió su ingreso a escena. "El Bichi -Fuertes- se me metió adentro de la pieza, yo estaba con el Coco Ameli. Y empezaron las patadas voladoras, de todo, a la puerta, de los que estaban afuera, para poder entrar. Teníamos un matafuegos, como de un metro. Hasta que abrieron un poquitito la puerta. Y le metí el piquito de matafuegos en el hueco. Nunca había tirado y nunca creí que se iba a armar lo que se armó", contó.