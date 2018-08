La respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre la suplencia de Carlos Tevez en Boca: "Uno como entrenador sabe que tiene que tomar decisiones y tiene que hacer lo mejor para el equipo, así lo entiendo yo y así lo entienden los jugadores y en el plantel que tengo dentro de ellos está Carlos y lo entiende. El problema creo que no es ni Carlos ni yo, son ustedes (ndr: apuntó el Mellizo contra los periodistas en medio de una risa nerviosa) que empiezan a especular con algo. Pero está todo bien, creo que está claro el mensaje, la situación y creo que nosotros tenemos 21/22 jugadores que no te puedo decir quién es titular porque tienen un nivel muy parejo todos, porque el domingo el equipo que juegue es el mejor equipo que puede presentar Boca y no hay excusas para no ganar y para no salir a representar lo que es Boca Juniors, así que juegue quien juegue y el nombre que juegue siempre tenemos que dejar y dar todo… o creo que estamos en un nivel futbolístico muy parejo como para siempre estar en un nivel muy alto".