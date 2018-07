Claro que luego de que su respuesta trascendiera y abriera el debate acerca de la decisión tomada por el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto, Vergini decidió explicar sus palabras en TNT Sports: "Tuve un viaje muy largo y, medio dormido, lo primero que me preguntaron fue por qué estoy acá y fue lo primero que dije, pero no hay ningún problema. Guillermo me dijo en la cara que por planificación tenían que viajar 18 jugadores a Denver y me tocó a mí volver".