"Me iban a iban a fichar, pero en la liga me decían que no podían incluir mujeres, aún cuando el reglamento no especificaba que el torneo era solo de varones. Mis padres y mi entrenador juntaron firmas entre los presidentes y los DTs de los otros clubes para que me dejaran participar. Finalmente, me admitieron, pero solo pude jugar un año. Al siguiente, cambiaron el reglamento y especificaron que solo podían jugar varones. Me echaron", recordó.