"Se llama José Correia. No sé quién es Zé Turbo. Si me dicen así no sé quién es. ¿Un auto de carreras? Es Junior José Correia", expresó Omar de Felippe en conferencia de prensa cuando lo consultaron sobre el mediapunta zurdo de 21 años, que también se desempeña como extremo. "Es una apuesta que hizo el club. Es un chico joven que tiene condiciones y que se tiene que poner bien, porque no está apto físicamente ahora. Va a llevar un tiempo", añadió el DT.