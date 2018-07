Pekerman nombró a sus tres perros Qatar, Malasia y Argentina por las locaciones de sus triunfos, pero aún con todos los trofeos, y toda la felicidad que trajeron, las copas nunca fueron su objetivo. "Lo más importante en las divisiones juveniles no es formar equipos para ganar partidos y torneos, sino tener en cuenta que estamos formando jugadores", continuó Tocalli. "Debemos vernos como desarrolladores y no hacerlos entrenar y pensar como profesionales, porque no lo son. En el terreno juvenil, la victoria sin futuro no sirve; no es lo mismo en el equipo mayor. Desempeños contra resultados."