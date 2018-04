"Vos dirás, ¿y éste que quiere ahora? Es lógico, te comprendo. Tenes 17 años y acabás de sufrir la frustración más grande de tu vida. A esa edad los golpes duelen más porque son los primeros. Por eso te agradezco que hayas venido. Quería conocerte. Es decir, quería que nos diéramos la mano y tener después la oportunidad de cambiar unas palabras con vos porque conocerte ya te conocía. Te voy a decir desde cuándo. Desde una tardecita de 1975, en la cancha de River. Yo era el técnico de la Primera y el plantel se concentraba en el estadio. Era sábado y alguien vino a decirme: Omar, andá a ver al 10 de Argentinos Juniors. Bajé y te vi. Era la época de los Cebollitas, creo que los llamaban así. Qué querés que te diga. Me divertí. Eras chiquito, menudito, o me pareció a mí. Tenías el dominio total de la pelota pero además la audacia para jugar que es privilegio de unos pocos. Este pibe va a llegar, pensé. Por nada ¿sabes?, ningún otro interés que el de saber quién eras para después comprobar si me equivoqué o no. Tenía una duda, no voy a negarlo: el físico. Por eso ahora que te veo morrudito pienso que en aquel momento a lo mejor no eras tan chiquito como pareciste.

Todo esto que te cuento ocurrió un sábado de 1975. Jugabas en la séptima. Antes de cumplirse dos años de ese día volví a verte, pero en circunstancias muy distintas. Fue en la cancha de Boca y ante Hungría. ¡Hungría! ¡Sabés lo que ese nombre significa en la historia del fútbol! Y entras a jugar porque lo pidió la tribuna, pero además porque al técnico de la selección argentina le pareció el momento oportuno. Tenías 16 años y Menotti ya te veía maduro como para entreverarte en un partido internacional de esa trascendencia. Esa tarde, los aplausos que ganaste, la ovación con que el público te despidió me hicieron comprender que no me había equivocado.

Después te perdí. Viajé a Italia, anduve por Europa. Siempre viendo futbol, hablando de futbol. Y me olvidé de vos. Otros jugadores jóvenes pasaron por la etapa que ya habías superado. Lo vi a Cabrini, un marcador de punta de la Juventus, y dije a cuantos me quisieron oír: este es un fenómeno. Bearzot lo tiene que convocar. Y Cabrini está hoy aquí, en el Hindú Club, junto al resto de la selección de Italia. Y Paolo Rossi. Sabes la que pasó Paolo Rossi. En Juventus no tenía puesto y lo dieron a préstamo al Como y en Como no le tuvieron confianza. No jugó un solo partido. Lo devolvieron a la Juve, y de ahí pasó al Lanerossi, de Vicenza. Tiene 21 años. Todo Italia presiona para que sea titular en el Mundial y vale 6 millones de dólares. ¿Y querés que te diga una cosa?: Paolo Rossi es mucho menos jugador que vos.

Todo esto te lo cuento porque cuando me enteré que quedabas afuera de los 22 temí que te cayeras. Espiritualmente, por supuesto. Y porque sé que tu edad no va a faltar quien se acerque para hablarte mal del técnico que tomó esa decisión con la pretensión de consolarte. Vos no precisás ningún consuelo porque no fracasaste. Y el técnico, seguramente, sufre más que vos. No tengas ninguna duda. Si te tuvo hasta ultimo momento fue porque creía en tus condiciones. Y sé que sigue creyendo tanto como yo. Pero un Mundial solo lo puede jugar 22 jugadores. Escúchame, pibe: tenés 17 años. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? No hace mucho dije que vos eras el numero 10 de la selección en el futuro inmediato. Lo podés ser a los 18 años. ¡Mirá si tenés Mundiales por delante!

Para decirte todo esto te cité en esta esquina. Tenia ganas, ¿sabés? Es como volver a vivir tu edad. Siempre tuve un metejón especial por los jugadores jóvenes. De aquella época en River recuerdo cuando llevé a Coudannes a la primera cuando todavía tenía edad de sexta. Me gustan los atrevidos que tienen adentro ese amor por la pelota que vos demostraste cuando jugabas en la Séptima. Y me gustan más aún cuando, a medida que pasa el tiempo, los veo cada vez mejor, incorporando a su habilidad las otras condiciones que hacen importante a un jugador. Esas condiciones que te permitieron marcarle tres goles a Chacarita dos días después de haber quedado afuera de la Selección.

Por eso permitime que te de un consejo. No escuches a los que se acercan a conformarte. Esos solo te harán mal. Tenés la suerte de jugar en un equipo que tiene por técnico a Victorio Spinetto. A él sí escúchalo. Don Victorio puede ser tu padre en esta ocasión y los padres no se equivocan.

Escuchame, pibe . . .

Vos tenés la verdad del fútbol adentro y toda una vida para mostrarla". (Firma: Enrique Omar Sívori)