En una fecha tan significativa y con la voz resquebrajada por el dolor ante tamaña pérdida, Raúl Balbo, padre de Emanuel, le cuenta a Infobae el padecimiento que aún siguen atravesando. "Nadie se comunicó y no espero nada de nadie. Si no me hablaron hace un año, menos me van a llamar ahora", afirma, resignado.