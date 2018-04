La entrevista, que por momentos se tornó en una charla educativa por el contenido de información y la manera de explicar de la misma, llega a su fin no sin antes enviar un consejo de quien debe afrontar sus compromisos laborales con el plantel dirigido por Mario Ledesma: "A los que practiquen este deporte de manera amateur les recomiendo que no subestimen el entrenamiento invisible. Si tienen que ir a la facultad, al trabajo al colegio traten de dormir lo mejor posible porque esas horas no se venden en pastillas. Y anticipen la jugada, si van a merendar cuando salen de la facultad, no caigan en un kiosco y coman lo que haya, en esas pequeñas decisiones terminan haciendo una diferencia enorme en los que es composición corporal y recuperación para el rugby".