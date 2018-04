– Los conflictos que vivieron los jugadores de la Selección en el pasado: "Fuimos a la Copa América y hubo renuncia masiva de dirigentes. Se dudaba si podíamos competir o no. Había una AFA con 300 cheques rechazados. Siempre este grupo se hizo cargo de las cosas. Yo creo que estos chicos no cobraron la Copa América, pero nunca me dijeron nada. Hubo jugadores que pagaron pasajes para venir a la Selección: me tocó ver cómo Mascherano y Lavezzi se pagaban los pasajes para venir".