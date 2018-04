Más adelante en el tiempo, claro, están las historias de cómo el fascismo se apoderó de los siguientes mundiales y qué pasó con la Argentina, cuál fue la reacción protobarra tras el desastre de Suecia 1958 o el increíble periplo en Inglaterra 66, donde nació el apodo de Animals, después de que el árbitro echara en pleno partido contra el local al capitán Antonio Rattin y este tuviera una reacción increíble. "Era tan injusta la expulsión, que de la bronca voy y me siento en la alfombra roja del palco de la Reina. Ella no estaba en el estadio, pero igual me senté unos cinco minutos ahí. Después me levanté y me fui para el vestuario, que estaba atrás del arco. No había túnel. Mientras caminaba veía que los hinchas me tiraban chocolate aireado, que para mí era toda una novedad. Nosotros no los conocíamos todavía. Yo abría el envoltorio, masticaba un poco y se los devolvía. Entonces llegué a la esquina del campo y veo que en los postes de los córners flameaba una banderita británica. Y la retorcí toda con la mano, miré a los hinchas y les dije: 'Ingleses hijos de puta'. Se ve que se habían acabado los chocolates porque ahí empezaron a tirarme latas de cerveza cerradas. Entonces, medio que salgo corriendo para evitar que me pegue una lata en la cabeza. Y me fui al vestuario", contó el Rata.