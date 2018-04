El futbolista encontró entonces su revancha. El festejo fue una andanada de insultos sin destinatarios evidentes más allá de que, una vez calmo, aseguró que fueron para el hincha que lo agredió en el entretiempo. "Me arrepiento porque sale en todos lados, en el momento no me di cuenta, sale un insulto en la TV y creo que no corresponde. Estuvo desubicado pero espero que el mensaje no se malinterprete porque no fue para toda la cancha", explicó.