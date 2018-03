El técnico de su adversario lo acusó de "actuar" como si estuviera lesionado, a lo que el tandilense explicó: "No me tomé mucho tiempo, fue solamente ese cambio de lado. El esfuerzo físico lo hago yo, no lo hace el médico. Y mañana tengo que volver a entrar a la cancha yo. Espero estar un poco mejor para disfrutar porque cuando uno está tan cansado se le hace todo cuesta arriba".