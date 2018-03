"Hago todo para llegar: dieta, no salgo, entreno todos los días. Me dedico al tenis, desde los 15 años que me dedico. Dejé la escuela. El año pasado mi profesor me ayudaba un poco económicamente, pero ahora se hace imposible", reconoce Bramajo en un parate del doble turno de entrenamiento que en total le consume ocho horas diarias. "Mi idea es seguir luchando y ver. Mi objetivo sería en algún momento meterme entre los 100 del mundo. Mi realidad económica no es la mejor, pero de la cabeza sí. Estoy enfocado a mil", advierte.