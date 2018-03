Pero Messi fue aún más allá y contó cómo vive íntimamente el recuerdo de esas tres finales perdidas (Brasil 2014 y la Copa América de 2015 y 2016): "La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Dimos el máximo siempre. Jugamos tres finales, no se dio porque no se dio, porque dios no quiso. Queremos poder conseguirlo. Es una decisión para nosotros mismos".