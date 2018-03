"Más allá de los nombres que vamos a elegir, de la confirmación, lo que vinimos a buscar es la posibilidad de los niveles comparativos que nos permitan desarrollar en un montón de lugares en el campo, que nos permitan que la lista que parece mucha pero no lo es tanto en un Mundial donde se juegan tantas cosas, hay un montón de condicionantes que nos hacen pensar que los jugadores que están acá tienen más posibilidades que los que no están, y no es tan así. Nosotros venimos jugando con nombres que no están en esta fecha pero que también tienen la chance de ser evaluados comparativamente con los que están acá, y en esa comparación uno puede tener un 70%, 80% de lista que también puede ser modificada en algún momento por alguna actualidad, o lesión o imposibilidad, y eso puede darle la posibilidad a otro".