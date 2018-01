Claro, la oportunidad no se desarrolló, precisamente, en la negociación que no prosperó con Víctor Blanco, titular de Racing. Para remontarse a la chance desperdiciada hay que trasladarse a la Bahía Blanca natal, al club Liniers, la institución que formó al delantero, que comenzó como defensor, posición que también ocupaba Mario, su padre, lateral izquierdo que supo lucir las casacas de Villa Mitre (cinco temporadas en la B Nacional incluidas), Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta, Racing de Olavarría y, lógico, Liniers. Pero estamos con Lautaro, que ya a esa altura actuaba como wing, "rápido", como él mismo se autodefine. Fue unos meses antes que comenzara la relación con Carlos Alberto Yaqué (se dio en 2013), aquel delantero que se destacó en Almagro y Ferro y que hoy oficia de representante y amigo. "Un conocido lo llevó a una prueba con Boca y la experiencia no fue buena", apunta Yaqué ante la consulta de Infobae. Los destinos no se cruzaron y el atacante se quedó en Liniers; a gusto, porque se considera "muy familiero" y porque eso le permitió terminar su etapa de crecimiento antes del gran salto.