Este martes, Daniel Angelici fue consultado acerca del la posible reincorporación del ex Racing a lo que contestó: "No tengo problema con Centurión, no soy una persona que se aferra a una idea o a una opinión. Si tengo que cambiar pensando en que es bueno para el club lo hago. Centurión es un buen chico, un muy buen jugador, pero con algunas cuestiones que a los dirigentes del club no nos han gustado fuera de la institución".