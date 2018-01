El estadígrafo, incluso, va más allá: el monstruoso número podría engordarse con goles que no se contemplan en la cuenta. A saber: cinco tantos con Grandoli, el club de su barrio, 18 goles en amistosos de Inferiores con Newell’s, 24 en partidos preparatorios con las Juveniles de Barcelona, una conquista en Central Córdoba y 12 en su etapa a prueba en River, dan un paquete de 60. Pero como son datos “recogidos de varias fuentes, no registrados oficialmente” prefiere no integrarlos a su trabajo. Messi no los necesita…