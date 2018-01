Sin embargo, Emery sigue insistiendo en que cuenta con el ex Huracán como una pieza importante del armado de su equipo. "He hablado mucho con Javier y no me ha dicho que quiera irse. Cuando está bien, es un jugador importante. Espero que siga entrenándose con nosotros y que esté listo para jugar", sostuvo el entrenador vasco días atrás. Habrá que ver cómo incide en su pensamiento esta ausencia sin aviso del argentino.