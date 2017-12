Pilar Geijo admite que disfruta mientras nada durante ocho o nueve horas, lo que habitualmente duran las competencias de aguas abiertas. A la vez sorprende cuando asegura que, mientras nada, entra como en trance o suele ir cantando a la par de sus brazadas. También impacta cuando reconoce que piensa en otros deportistas o se imagina situaciones adversas para superar sus propios límites. "Un día me pegaron un codazo sin intención y, pese al dolor y a la sangre, seguí cuando desde la lancha me mostraron un cartel que decía Mascherano, a quien admiro por su temple y valentía. Otra vez, en Canadá, imaginé que se había hundido un bote y que yo tenía que llegar a la orilla para dar aviso. Tenía mucho frío, el agua estaba congelada, y si no hubiese sido por esa motivación de salvar a la gente, habría abandonado… de hecho, toqué la placa de llegada y me desmayé", cuenta Geijo, quien ganó aquella carrera de 2014 y ese año terminó logrando uno de los cuatro títulos mundiales que tiene. Pero esta porteña de 33 años no para de perseguir nuevos desafíos. En los primeros días de enero, intentará cruzar el Río de la Plata buscando un reto personal (bajar el récord) y, a la vez, cumplir con un fin solidario, ya que cada uno de sus sponsors hará donaciones, en especial Weber Saint Gobain, empresa que mejorará la infraestructura de un club de barrio de La Plata, justamente el lugar de la llegada.