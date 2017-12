Cuando hablamos de Qatar, hablamos del país proporcionalmente más rico del mundo. Veamos solo algunos ítems: su condición de primer exportador mundial de petróleo y gas licuado le ha dado una fortaleza económica que ha puesto a Qatar en el 14° puesto mundial de Fondo de Inversión con 335.000 millones de dólares en activos. Hay mas dinero qatarí invertido en propiedades en Londres que aquel que poseyere la propia Corona Británica. Además, y como se sabe, el Emir Tamim bin Hamad Al Thani –figura omnimoda política del país- es dueño del PSG de Francia, fue sponsor del Real y del Barcelona para su linea Qatar Airlines con la que sumó una enorme alternancia en el mundo decisivo del fútbol mundial. Es además el dueño de la Villa Olímpica de Inglaterra entre mas de cincuenta emprendimientos deportivos y se ha transformado en el principal inversor de las bolsas de diez países europeos, con fuerte presencia e influencia en prestigiosos medios de comunicación de los mas importantes países del mundo. Podría resultar esta una buena razón para que el tema de la sospechada corrupción en FIFA por la compra de votos por parte de Qatar no haya estado nunca en la cresta de la ola. Y también pareciera que la FIFA le da una visión periférica toda vez que muchos de sus actuales dirigentes quedaron vinculados antes de llegar a Zúrich a la poderosa causa económica que significa Qatar. Repasemos: Qatar le ganó a los Estados Unidos por un par de votos (13 a 11) la designación del Mundial 2022 en el seno de su Comité Ejecutivo. Zinedine Zidane, el actual técnico de Real Madrid, fue la cara visible del emprendimiento. No extrañó pues que, con el auspicio de Qatar Airlines en su camiseta, Zinedine haya sido el elegido para suceder a Rafa Benítez en la dirección técnica del Madrid desde enero del año pasado. Pero quien era presidente de la UEFA cuando todo esto se gestaba- Michel Platini – trabajó voto por voto a favor de Qatar a pedido de Nicolas Zarkozy, según explicaría después. Además uno de sus hijos es funcionario del Comité Organizador en Doha. Por entonces el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino era el Secretario General de la UEFA, la "mano derecha" de Michel Platini. No resulta difícil establecer la convergencia: Infantino al trabajar para Platini también lo hizo para Qatar. "Grandes amigos". Y a partir de allí coincidentemente la compañía aérea Qatar Airlines se convirtió en el "main sponsor" de los próximos dos mundiales por una cifra no revelada oficialmente que los expertos estiman en no menos de 700 millones de euros que recibirá la FIFA.ç