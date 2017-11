"Cuando era pibe quede libre de Quilmes y decidí hacer changas para llevar plata a mi casa, pero un día mi hermano me dijo que deje de hacer tonterías y que vaya a una prueba", comentó. Y luego, agregó: "Iba a trabajar con unos amigos con un camión de tela, que no era fácil, pero lo hacía por mi familia y para tener algunos pesos para mi. También me juntaba con unos amigos que me llevaban a jugar por plata".