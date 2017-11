La polémica estalló porque el club no ofrece en su menú este servicio de alquiler de estadio para eventos particulares. Ni se lo promociona en su página web ni en su oficina de socios. Consultado por Infobae, el presidente Matías Lammens confirmó esto, pero aseguró que se habían hecho otros cuatro eventos en los últimos 18 meses, aunque el único que contaba con contrato de locación era, justamente, el de "Cachito". "A mí no me gusta que alguien que comandó la barra se case en el club, no quería, pero tampoco podía negarme. Es socio, no tiene antecedentes y ante el pedido que realizó, le otorgamos la posibilidad de que arme su festejo. De ahora en más todo aquel socio que lo pida podrá hacerlo, está en todo su derecho", admitió.