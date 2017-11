El hijo del ex presidente de la AFA se había mostrado disconforme con los seguidores del Arse luego del empate sin goles ante Tigre. "Si fuera por la gente tendríamos que estar en el Nacional B. Por los 5 o 6 que vienen a insultar a los jugadores no merecemos otra cosa. Así nomás lo digo, me cansaron", manifestó en conferencia de prensa.