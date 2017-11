"A los que no apoyaron, que entiendan que el camino que queda es muy espinoso y de esta forma no ayudan a estos pibes. Hay mucho futuro, pero a veces hay que tener paciencia", argumentó De Felippe, quien alegó que su alejamiento fue para descomprimir la situación. Pero fue por más: "Me voy por lo que vi en la cancha, porque uno me escupió y no soporto eso, no estoy a la altura para que un estúpido me venga a escupir".