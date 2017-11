Martínez Quarta, que recién podrá regresar a los campos de juego el 10 de diciembre, concluyó su descargo al afirmar: "Quiero entrenarme para volver mejor que nunca, para estar más fuerte que nunca, por ellos, por mis compañeros, por los que me quieren y los que no me dejaron caer. Es difícil llevar esto, con 21 años, jamás imaginé vivir esta situación, pero me preparé para esto, para ser un jugador profesional y así va a ser. Tarde o temprano Dios pone todo en su lugar. Gracias a todos por el apoyo".