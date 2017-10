Con muchas ganas y optimismo, el primer paso fue ubicar un sitio para realizar la actividad. Así surgió la alternativa de la canchita de fútbol de la calle Maturín al 2667, que le pertenece a Francisco Genovese. "Buscaban un lugar y les dije que acá no tenía problema de recibirlas, aún más cuando me dijeron de qué se trataba", explica el hombre que dejó de alquilar el establecimiento a escuelitas de fútbol por el nivel de exigencia y competitividad que lo saturó. "Me pudrió, volvían locos e insultaban a los pibes por no ganar", recuerda.