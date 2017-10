Desde el rotativo francés aseguraron que Neymar tiene dos fisioterapeutas personales, Rafael Martini y Ricardo Rosa, que se incorporaron al PSG exclusivamente para atenderlo a él. No es algo descabellado en un club tan poderoso. De hecho, Zlatan Ibrahimovic tenía a Dario Fort, su propio especialista, quien a veces se ocupaba de otros jugadores. Pero eso no ocurre con los fisioterapeutas del brasileño, ellos no lo hacen. Sólo trabajan con él.